В районах Татарстана в рамках уборки озимых зерновых в настоящее время намолочено 198,6 тыс. тонн зерна

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В 38 районах Татарстана в рамках уборки озимых зерновых в настоящее время намолочено 198,6 тыс. тонн зерна. В некоторых хозяйствах Новошешминского и Тетюшского районов урожайность достигает показателей в свыше 51 ц/га.

Также в пяти районах республики показатели урожайности составляют свыше 41 ц/га. В настоящее время предстоит собрать сахарную свеклу с площади в 55 тыс. гектаров, картофель с 4,3 тыс. гектаров и овощи с 1,9 тыс. гектаров. Всего предстоит обмолотить 482 тыс. гектаров масличных и 1 млн 332 тыс. гектаров зерновых культур, а также 35 тыс. гектаров кукурузы.

В апреле Минсельхоз сообщил об прогнозе по объемам урожая зерновых в России в 2024 году. Так, по сравнению с прошлым годом они могут сократиться до 132 млн тонн, это на 12,9 млн тонн меньше, чем в 2023 году.

Разиль Самигуллин