Посол Белоруссии в России рассказал о планах введения «плоских» тарифов на авиаперелеты между странами

Фото: Максим Платонов

Вопрос введения «плоских», не зависящих от даты и сезона, тарифов на перелеты между городами России и Белоруссии рассматривается правительствами обеих стран. Об этом сообщил посол республики в России Дмитрий Крутой, пишет «Интерфакс».



— Вопрос введения «плоских» тарифов на авиаперелеты между городами Беларуси и России по примеру авиационного сообщения между Москвой и городами Дальнего Востока рассматривается, он был обозначен на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Смоленске, — сказал дипломат

Крутой также привел пример Минского горисполкома, который готов за счет собственных средств субсидировать авиамаршруты. Он добавил, что Белоруссия готова принять участие в проекте, но для этого необходимо разработать соответствующее законодательство.

Программа «плоских тарифов» была запущена в 2015 году российской компанией «Аэрофлот» на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград. Она предполагает фиксированные цены на перелеты в эконом-классе в течение года вне зависимости от даты и сезона.

Напомним, с 7 июля по 13 октября будут вылетать самолеты из Казани в Батуми.