Госдума приняла закон о изменении процесса отчета работодателей о военнообязанных лицах в своей организации

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект о поправках в закон о воинской обязанности. Согласно инициативе, предлагается изменить процесс отчета работодателей о военнообязанных лицах в своей организации. Если сейчас это происходит при помощи портала «Госуслуги», то в дальнейшем это можно будет сделать с помощью других информационных систем, например через электронный реестр воинского учета.

— Во время осеннего призыва оповещение традиционным способом — то есть использование бумажных повесток, оно останется в подавляющем большинстве субъектов, — отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также добавил, что реестр воинского учета также заработает осенью.

В начале июля правительство поддержало идею сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета. Сам закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат был подписан Владимиром Путиным в апреле 2023 года.

Разиль Самигуллин