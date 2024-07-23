Глава Секретной службы США подала в отставку после критики за провал спецслужб при покушении на Трампа

Фото: Максим Платонов

Руководитель Секретной службы Соединенных Штатов Кимберли Читл подала в отставку. Это произошло после того, как чиновницу раскритиковали на слушаниях в Палате представителей из-за недавнего покушения на экс-президента Дональда Трампа, пишет РИА «Новости».

При этом на самих слушаниях Читл заявила, что она наиболее квалифицированное лицо для этой должности и не собирается уходить в отставку.

Напомним, во время покушения экс-президент получил ранение в ухо. Полную сводку попытки покушения читайте в сюжете «Реального времени».

Рената Валеева