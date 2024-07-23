Россия расширила санкции против представителей Великобритании

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о расширении санкционного списка в отношении представителей Великобритании. В обновленный список вошли руководители предприятий военно-промышленного комплекса, эксперты и журналисты.

Решение о включении новых лиц в список принято в качестве ответной меры на недружественные действия Великобритании, которые направлены против некоторых российских граждан.

— По-прежнему вынуждены констатировать приверженность властей Британии враждебной линии на российском направлении, нацеленность усилий англичан на комплексное противодействие нашей стране и подталкивание режима Зеленского к продолжению кровопролития, — сказано в заявлении министерства.

Напомним, в середине апреля МИД России ввело санкции в отношении Великобритании. Тогда в «стоп-лист» были включены сотрудники IT-компаний, которые оказывают поддержку украинским военным для проведения кибератак на российские войска.

Олег Исаков