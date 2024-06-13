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Британия ввела санкции против Московской биржи

15:49, 13.06.2024

Великобритания ввела новые санкции против российских компаний и организаций. В список попали более 40 новых позиций, включая Московскую биржу,

— Также под санкции попали страховая компания «Ингосстрах», СПБ Биржа, машиностроительный завод «Арсенал», компании «Мурманск СПГ», «Сонатек» и Тамбовский пороховой завод, — рассказал RT с отсылкой на сайт британского правительства.

Накануне США расширили санкции в отношении российских организаций. В их число также попала Московская биржа. Вслед за этим Центробанк России ограничил торги евро на Мосбирже.

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