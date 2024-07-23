В Марий Эл прошли учения с участием расчетов подвижных ракетных комплексов «Ярс»

Фото: Динар Фатыхов

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» совершили маневры на территории Республики Марий Эл. Данные мероприятия проводятся в рамках плановых учений ракетных войск стратегического назначения.

В учениях принимают участие военнослужащие Йошкар-Олинского ракетного соединения. Военные выполняют марши протяженностью до 100 км и рассредоточение агрегаторов со сменой полевых позиций инженерного оборудования, а также организацией маскировки и боевого охранения, сообщает РИА «Новости».

На прошлой неделе отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота сообщил о завершении совместных учений «Морское взаимодействие — 2024» в Южно-Китайском море. Целью маневров стало укрепление сотрудничества между Россией и Китаем.

Разиль Самигуллин