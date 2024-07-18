В Южно-Китайском море завершились совместные учения России и Китая

Сегодня отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота сообщил о завершении совместных учений «Морское взаимодействие — 2024» в Южно-Китайском море. Целью маневров стало укрепление сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передают «Известия».

В ходе учений было выполнено около 30 боевых упражнений. Среди них — совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. Кроме того, военные отработали противолодочные действия, ведение морского боя, организацию противовоздушной обороны отряда кораблей, конвоирование судов и действия по поиску и спасению на море.

От российской стороны в учениях участвовали корветы «Громкий» и «Резкий», а от китайской — эсминец «Иньчуань», фрегаты «Дали» и «Хэншуй», универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху».



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Рената Валеева