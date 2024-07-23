Татарстан признан одним из самых благоприятных регионов для поиска работы

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял третье место в рейтинге регионов с наиболее благоприятными условиями для поиска работы. Список составлялся исходя из количества соискателей на одно рабочее место.

В топе республика уступила первые два места Амурской области и Забайкальскому краю. В целом по России показатель количества резюме на одну вакансию составляет 3,2, сообщает РИА «Новости».

Также стали известны профессии с высокой и низкой конкуренцией среди соискателей в Татарстане. Так, на данный момент конкуренция находится на уровне 3 резюме на вакансию, и этот показатель не меняется уже на протяжении полугода.

Разиль Самигуллин