Стали известны профессии с высокой и низкой конкуренцией среди соискателей в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Стали известны профессии с высокой и низкой конкуренцией среди соискателей в Татарстане. Так, на данный момент конкуренция находится на уровне 3 резюме на вакансию, и этот показатель не меняется уже на протяжении полугода. Это свидетельствует о серьезной нехватке кандидатов на рынке труда, говорится в исследовании сервиса hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени».)

При этом ситуация с кадрами в Татарстане выглядит лучше, чем в других регионах ПФО. Так, наиболее глубокий дефицит кадров сейчас наблюдается в Нижегородской и Кировской областях — в этих регионах среднее число соискателей на одно рабочее место составляет не более двух человек на вакансию.

Несмотря на общую картину кадрового дефицита, в Татарстане есть целый ряд профессий, где конкурентов очень много. Абсолютным лидером рейтинга стали сразу две профессии — режиссер и сценарист. На одну такую вакансию в Татарстане могут претендовать более 80 человек. Также в топ самых высококонкурентных профессий Татарстана вошли профессия гейм-дизайнера (более 70 человек на место), продюсер (55), менеджер по стратегии (45), дата-сайентист (37) и др.

На местном рынке труда есть также ряд максимально востребованных у работодателей, остродефицитных профессий, некоторые из них также относятся к социально значимым. Последними называются профессии, которые направлены на обеспечение благополучия людей и общества в целом. Они играют ключевую роль в поддержании социального равновесия и содействии развитию каждого человека. И здесь первые строчки занимают самые разные профессии: дворник, продавец и кассир, повар, администратор торгового зала, на все перечисленные должности приходится только 1 кандидат на место.

В конце июня также стало известно, что татарстанские работодатели активнее всего ищут специалистов в сферах производства, продаж и строительства — эти вакансии входят в топ-3 самых востребованных. В целом по России наравне с производственниками на рынке труда ощущается дефицит программистов.

Разиль Самигуллин