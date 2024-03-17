Правительство России выделит Минпромторгу деньги на закупку автомобилей для ДНР

Правительство Российской Федерации одобрило выделение Министерству промышленности и торговли денежных средств на закупку машин для Донецкой Народной Республики. Оказание помощи будет производиться безвозмездно. Сообщение об этом опубликовано на сайте кабмина.

Сообщается, что проект распоряжения был направлен на решение транспортных задач в рамках гуманитарных миссий. Согласно документу, который был опубликован на портале официального размещения правовых актов в пятницу, в 2024 году для ДНР закупят не менее 660 машин.

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Нафиса Миннехузина