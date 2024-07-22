К 1 сентября в Татарстане появятся восемь новых школ

Фото: Динар Фатыхов

К началу учебного года в Татарстане построят восемь новых школ. Здания рассчитаны на 8 590 мест, а пристрои к уже существующим учебным заведениям — еще на 1 245 школьников.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Татарстана, в этом году за счет бюджетных средств республики построят 10 дошкольных организаций на 2 200 мест. Семь детсадов планируют открыть к сентябрю, два — к концу этого года. Еще одно учреждение будет возведено до 2025 года в поселке Апастово Апастовского района Татарстана.



Напомним, в конце июня министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин заявил, что в республике работы по 21 детскому саду выполнены на 66%, а по 51 школе и образовательным центрам — на 46%. Он добавил, что на 94 пищеблоках строительно-монтажные работы завершены на 19%.

Дарья Пузикова