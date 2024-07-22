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Участок дороги в селе Высокая Гора отремонтируют за 20 миллионов рублей

13:48, 22.07.2024
Участок дороги в селе Высокая Гора отремонтируют за 20 миллионов рублей
Фото: Реальное время

В селе Высокая Гора Татарстана планируется отремонтировать участок дороги длиной 900 метров. На эти цели из бюджета республики выделено 20 миллионов рублей.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс». Ремонт планируют завершить к 25 ноября 2024 года.

Согласно проекту, это будет четырехметровая дорога без тротуаров. Ее оборудуют светоотражающими барьерами и сигнальными столбиками, а также дождевой канализацией и водопропускными трубами.

Гарантийный срок эксплуатации дорожного полотна составит от 6 до 8 лет.

Напомним, что в Алькеевском районе Татарстана проведут капитальный ремонт участка дороги протяженностью 5,2 километра за 365 млн рублей.

Олег Исаков

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АвтоОбщество Татарстан

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