Участок дороги в селе Высокая Гора отремонтируют за 20 миллионов рублей

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В селе Высокая Гора Татарстана планируется отремонтировать участок дороги длиной 900 метров. На эти цели из бюджета республики выделено 20 миллионов рублей.



Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс». Ремонт планируют завершить к 25 ноября 2024 года.



Согласно проекту, это будет четырехметровая дорога без тротуаров. Ее оборудуют светоотражающими барьерами и сигнальными столбиками, а также дождевой канализацией и водопропускными трубами.



Гарантийный срок эксплуатации дорожного полотна составит от 6 до 8 лет.

Напомним, что в Алькеевском районе Татарстана проведут капитальный ремонт участка дороги протяженностью 5,2 километра за 365 млн рублей.

Олег Исаков