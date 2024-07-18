В Алькеевском районе Татарстана проведут капитальный ремонт участка дороги за 365 млн рублей
ГКУ «Главтатдортранс» проведет капитальный ремонт автодороги Куркуль — Масловка — Ромодан в Алькеевском районе Татарстана.
На выполнение работ из бюджета республики выделяется 365,4 млн рублей.
Протяженность ремонтируемого участка (Куркуль — Масловка — Ромодан, км 0+000 — км 5+274) — 5,2 км. Все работы должны быть завершены до 18 октября 2025 года.
В стоимость ремонта входит полная подготовка дороги и внешнее обустройство трассы: озеленение, установка автобусных остановок, монтаж наружного освещения и другие работы.
Напомним, сегодня стало известно, что на границе Татарстана и Башкортостана планируется ремонт моста через реку Ик за 980 млн рублей.
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