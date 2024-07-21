Новости общества

23:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Депутаты Госдумы направятся в качестве наблюдателей на выборы президента в Венесуэле

19:22, 21.07.2024
Депутаты Госдумы направятся в качестве наблюдателей на выборы президента в Венесуэле
Фото: Татьяна Демина

Депутаты Госдумы направятся в качестве наблюдателей на выборы президента Венесуэлы в июле.

— Депутаты Государственной думы примут участие в наблюдении за выборами президента Венесуэлы 28 июля, — сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.

Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов завершилась в апреле.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также