Депутаты Госдумы направятся в качестве наблюдателей на выборы президента в Венесуэле
Депутаты Госдумы направятся в качестве наблюдателей на выборы президента Венесуэлы в июле.
— Депутаты Государственной думы примут участие в наблюдении за выборами президента Венесуэлы 28 июля, — сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов завершилась в апреле.
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