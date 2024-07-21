Следствие проведет экспертизы с пострадавшими в теракте в «Крокус Сити Холле»

Следствие проведет судебно-медицинские экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в «Крокус Сити Холле» после их лечения. Об этом сообщает «РИА Новости».

— По уголовному делу необходимо: после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов назначить и провести им судебно-медицинские экспертизы; получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам, — издание приводит слова из судебного постановления.

Напомним, как сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации, за терактом в подмосковном «Крокус сити холле» стоит интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран, в том числе и России.

Елизавета Пуншева