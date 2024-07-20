В России могут повысить аэронавигационный сбор для авиакомпаний

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В Минтрансе подняли вопрос о повышении аэронавигационного сбора для авиакомпаний. В ведомстве отметили, что полученные средства будут направлены на капитальный ремонт региональных аэропортов, однако окончательное решение в настоящий момент не принято.

Глава Минцифры Роман Старовойт отметил, что, по его мнению, данные меры не приведут к значительному подорожанию авиабилетов. При создании таких сборов их сумма будет незначительна, сообщает «Интерфакс».

Стоит подчеркнуть, что в апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у шести авиакомпаний, включая «Аэрофлот» и «Победу», пояснения о применяемом ценообразовании.

Разиль Самигуллин