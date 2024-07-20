США рассекретили данные о стратегическом ядерном оружии

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США рассекретили данные о стратегическом ядерном оружии. По данным Федерации американских ученых, в 2024 году Соединенные Штаты Америки располагают только 3 708 ядерными боеголовками. По состоянию на сентябрь 2023 года их количество составляло 3 748 штук.

Последний раз США публиковали подобную информацию в октябре 2021 года, после этого данные о количественном составе ядерного арсенала не раскрывались, сообщает «Интерфакс».

Стоит отметить, что в мае группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в Конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил страны.

Разиль Самигуллин