В Конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ

Группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил страны.



Авторами документа выступили сенаторы Джим Риш (Айдахо), Том Коттон (Арканзас), Марко Рубио (Флорида), Кевин Креймер (Северная Дакота) и ряд других, представляющих республиканское меньшинство в сенате США.

Решение администрации президента США Джо Байдена о продлении с Россией ДСНВ «сковало США, не дав стране и ее союзникам большей безопасности», заявил сенатор Риш. По его словам, это «предоставило Китаю свободу захватывающими дух темпами наращивать системы стратегического ядерного оружия». Он выразил уверенность, что новый закон «исправит эти ошибки».

В апреле США призывали Россию возобновить участие в договоре. Руководитель национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Джилл Хруби заявляла, что ДСНВ позволил бы ограничить количество ядерных вооружений в мире.

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Маргарита Головатенко