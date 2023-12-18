Мэрия Казани готова запустить школьные автобусы для Константиновки и Самосырово, но водить их некому

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

У перевозчиков нет ни водителей, ни автобусов

Мэрия Казани разработала два новых маршрута из поселков Константиновка и Самосырово для перевозки школьников в город. Детей должны возить учиться до лицея №185. Но доставлять их пока некому, так как перевозчик еще не найден.

— Данные маршруты были согласованы комиссией. В настоящий момент разрабатываются паспорта маршрутов и ведется поиск перевозчика, — рассказали «Реальному времени» в мэрии города.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В администрации добавили, что проблема с перевозкой детей из поселков заключается в отсутствии у МУП «ПАТП №2» водителей и автобусов.

— Действующий перевозчик — МУП «ПАТП №2» испытывает трудности по укомплектованию водительским составом городского транспорта и транспорта для школьных автобусных перевозок. Кроме того, у транспортного предприятия на сегодня отсутствуют автобусы большей вместимости, соответствующие требованиям, предъявляемым к безопасности перевозки детей по школьным маршрутам. Ведется поиск автобусов, — говорится в сообщении.

9 миллионов на перевозку школьников из Привольного, Салмачей и Вознесенского

Если для школьников Константиновки и Самосырово автобусов пока не нашли, то для учеников из поселков Привольный, Салмачи и Вознесенское они есть. На перевозку детей в следующем году казанские власти потратят 9,2 миллиона рублей.

Согласно проектной документации, детей из Привольного будут возить в гимназию №18. В день будет организовано четыре рейса — пять дней в неделю. Возят школьников на автобусе, в котором есть как минимум 16 посадочных мест, он оснащен спутниковой навигацией, системой видеонаблюдения и видеорегистратором. Из этого же поселка будут возить детей в школы №42, 183 и 156. Еще два рейса предназначены для учеников школы №24.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Школьников из Салмачей будут отвозить в школу №173, а учеников из Вознесенского — тоже в 183-ю гимназию. Для них организовано шесть рейсов по пять дней в неделю.

— На сегодня в Казани работают 37 школьных автобусных маршрутов, которые перевозят более 2 100 детей в 25 школ города. Из поселков Салмачи, Привольный и Вознесенское перевозятся 709 детей по семи маршрутам, — объяснили в мэрии города.

С отсутствием школы и автобусов сталкиваются и внутри Казани

В июне этого года «Реальное время» рассказывало, как с проблемой отсутствия школы и детских автобусов столкнулись жители «фоновского» жилого комплекса «МЧС» на ул. Губкина. Допроситься нормальной инфраструктуры они не могут уже несколько лет.

Поэтому многие из обманутых дольщиков, после того как наконец все же получили свои квартиры, продают недвижимость и переезжают.

— Нам много лет обещают помочь с открытием школы и детского сада, однако с мертвой точки дело так и не сдвинулось, а в последний раз я с трудом добилась от исполкома письменного ответа на свои обращения, и сами посудите, что это за ответ! — рассказала нам активист дольщиков Гульнара Закирова.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В документе, подписанном заместителем начальника Управления городского образования Андреем Мачиным, нет даже намека на обещание обеспечить школьников хотя бы транспортом. Лишь указывается, что в феврале этого года комиссия провела объезд «планируемого к открытию» школьного автобусного маршрута «ЖК «МЧС» — Гимназия №180» и заключила следующее:

— Данный маршрут не согласован из-за наличия недостатков в содержании улично-дорожной сети.

Подробнее о том, почему за два года вопрос с социальной инфраструктурой в ЖК так и не был решен, а также о том, какие за это время появились новые трудности у жильцов, — читайте в материале «Реального времени».



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Александр Зарипов