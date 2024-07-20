В России могут пересмотреть условия «Семейной ипотеки»

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В России могут пересмотреть условия «Семейной ипотеки». Программа может быть пересмотрена не ранее осени. В настоящее время власти наблюдают за ходом реализации перезапуска льготного кредитования, в настоящее время им воспользовалось более 1 млн семей.

— Сейчас мы смотрим как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно <...>. Поэтому в течение трех месяцев мы посмотрим, какая будет динамика. Если понадобятся какие-нибудь меры, будем выносить на уровень правительства, — цитирует ТАСС вице-премьера Марата Хуснуллина. Данное заявление было сделано в Уфе по итогам рабочей поездки в столицу Башкирии.

О продлении семейной ипотеки стало известно в начале июля. Так, ее смогут получить семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока.

Разиль Самигуллин