На Северных Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км

На северокурильском острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 2,2 км над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 5 км на восток от вулкана. Продолжается умеренное эксплозивное извержение вулкана, а выбросы пепла на высоту до 6 км над уровнем моря могут произойти в любое время.

Вулкан Эбеко расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Его высота составляет 1 156 метров, сообщает «Интерфакс». Последний раз вулкан проявлял активность в 2016 году.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов. Международные трассы движения воздушных судов вблизи вулкана не проходят.

Напомним, два года назад на Камчатке началось извержение Ключевского вулкана — самого высокого действующего вулкана Евразии. Тогда были зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час.

Разиль Самигуллин