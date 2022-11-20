На Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана — самого высокого действующего вулкана Евразии. Зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час, ожидаются лавовые потоки, сообщает ТАСС.

— На Камчатке началось вершинное извержение высочайшего в Евразии вулкана — Ключевского. Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Ученые ожидают излива лавовых и грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана, — говорится в сообщении пресс-службы Института вулканологии ДВО РАН.

Фото: ru.wikipedia.org

Известно, что извержение началось в вершинной части кратера. Из-за большой глубины вулкана — около 200 метров — над кромкой видны только отдельные выбросы. Учены предупреждают: интенсивность извержения будет только нарастать. Директор института Алексей Озеров подчеркнул, что извержения Ключевского вулкана могут длиться от нескольких недель до года.



В декабре прошлого года на индонезийском острове Ява произошло извержение вулкана, в результате которого погибли 13 человек, заявил замглавы правительства округа Лумаджанг Инда Ампервати.

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Илина Хакимова