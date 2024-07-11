На летние Олимпийские игры во Франции продали рекордное количество билетов

Фото: Динар Фатыхов

До начала летних Олимпийских игр в Париже осталось две недели. По сообщению агентства «Франс Пресс», на данный момент продано 8,6 миллиона билетов — это больше, чем было продано на Олимпиаде 1996 года в Атланте.

Президент оргкомитета парижских Игр Тони Эстанге сообщил, что продажи билетов еще продолжаются. В планах организаторов достичь отметки в 10 миллионов проданных билетов на Олимпиаду и 3,4 миллиона — на Паралимпиаду.

— Мы гордимся, что уже побили рекорд, но мы все еще можем добиться большего, — добавил Эстанге.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские игры — с 28 августа по 8 сентября.