Строительство магистралей БАМ и Транссиб выведут из-под экологических ограничений до конца 2033 года

Фото: Максим Кокунин

Депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили продлить на 9 лет срок, при котором проект Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистрали выводится из-под действия целого ряда экологических ограничений. Сейчас льготный правовой режим для проекта действует до 31 декабря 2024 года, предлагается продлить его до 31 декабря 2033 года.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта, который в рамках первого чтения регулировал деятельность СРО в сфере строительства. В июле 2020 года Госдума уже одобрила послабления для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в рамках этого проекта, сообщает Интерфакс.

Стоит подчеркнуть, что 2 года назад президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей.

Разиль Самигуллин