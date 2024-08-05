В Астраханской области зарегистрировали первые случаи лихорадки Западного Нила в 2024 году

Фото: Татьяна Демина

Первые два случая лихорадки Западного Нила в 2024 году официально подтверждены в Астраханской области. Еще по двум случаям ждут лабораторного подтверждения, сообщило ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Двое заболевших уже выписаны из больницы, еще двое остаются в стационаре. Тяжелого течения заболевания не наблюдается. Заболевшие выявлены в Астрахани и Приволжском районе.

Специалисты не исключают появления новых случаев, так как сезон только начался, а в регионе благоприятные климатические условия для комаров — переносчиков этого заболевания. Лихорадка Западного Нила может регистрироваться в Астраханской области до начала октября.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана сообщал о девяти случаях заражения лихорадкой Западного Нила в Татарстане. Из них семь человек были из Казани. Шестеро проходили лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице.

Олег Исаков