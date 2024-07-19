Сбой в работе ПО привел к отмене и задержке свыше 25 тысяч авиарейсов по всему миру

Фото: Максим Платонов

Более 2,2 тыс. авиарейсов были отменены и почти 24 тыс. задержаны по всему миру из-за глобального сбоя в работе программного обеспечения. Об этом свидетельствуют данные портала Flightaware.

Между тем в Росавиации сообщили, что воздушный транспорт России работает штатно, а аэропорты выполняют полеты по расписанию. Однако в других странах мира наблюдаются проблемы с авиасообщением.

Сегодня произошел глобальный сбой в работе программного обеспечения, что вызвало серьезные проблемы в различных сферах. Сбой затронул банки, коммунальные предприятия, авиакомпании, СМИ, телекоммуникационные компании и другие организации. Проблема коснулась США, Европы, Австралии и Индии — пострадали все, кто активно использовал это программное обеспечение.



Проблема возникла из-за ошибки обновления ПО crowdstrike. Глава компании CrowdStrike Джордж Курц сообщил, что проблема выявлена и сейчас активно устраняется. По словам представителя компании, сбой не связан с кибератакой.

Олег Исаков