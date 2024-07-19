Росавиация: воздушный транспорт России работает штатно, аэропорты выполняют полеты по расписанию

Фото: Максим Платонов

По данным на 11.30 мск, воздушный транспорт России работает штатно, все полеты выполняются по расписанию.

— Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение, — сообщили в пресс-службе Росавиации.

Напомним, авиакомпания Turkish Airlines, American Airlines, а также аэропорт Берлин-Бранденбург сообщили о масштабном сбое, который привел к серьезным проблемам с бронированием билетов и регистрацией. Как сообщает РИА «Новости», приложение компаний недоступно, сайты также не загружаются.

Масштабный сбой в системах регистрации пассажиров привел к тому, что сотрудники авиакомпаний вынуждены вручную заполнять посадочные талоны. Это вызвало проблемы и задержки в аэропортах по всему миру.

Рената Валеева