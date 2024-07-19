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Речь не о кибератаке: глава компании CrowdStrike объяснил причину сбоя ряда сервисов и приложений

13:04, 19.07.2024
Речь не о кибератаке: глава компании CrowdStrike объяснил причину сбоя ряда сервисов и приложений
Фото: Максим Платонов

Джордж Курц, глава компании CrowdStrike, чье обновление привело к глобальному сбою в работе ряда сервисов и приложений, сообщил, что проблема выявлена и сейчас активно устраняется. По словам представителя компании, сбой не связан с кибератакой.

— Это не инцидент в сфере безопасности или кибератака. Проблема была выявлена, изолирована, и применяются меры по ее решению, — написал он в соцсети X.

Напомним, что сегодня зафиксирован глобальный сбой в работе программного обеспечения Microsoft, что привело к серьезным проблемам в различных сферах. Нарушения затронули банки, коммунальные предприятия, авиакомпании, СМИ, телекоммуникационные компании и другие организации.

Рената Валеева

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Происшествия

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