В Самаре задержали троих участников нападения на депутата Госдумы от Самарской области Михаила Матвеева

Фото: Ирина Плотникова

Следственный комитет сообщил о задержании троих человек, которые подозреваются в нападении на депутата Госдумы от Самарской области, члена фракции КПРФ Михаила Матвеева. Один из задержанных — несовершеннолетний. По предварительной информации, следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых, сообщает пресс-служба ведомства.

О нападении Матвеев рассказал в своем телеграм-канале. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области Алексею Колбасину переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.

Рената Валеева