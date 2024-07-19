В Самаре задержали троих участников нападения на депутата Госдумы от Самарской области Михаила Матвеева
Следственный комитет сообщил о задержании троих человек, которые подозреваются в нападении на депутата Госдумы от Самарской области, члена фракции КПРФ Михаила Матвеева. Один из задержанных — несовершеннолетний. По предварительной информации, следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых, сообщает пресс-служба ведомства.
О нападении Матвеев рассказал в своем телеграм-канале. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области Алексею Колбасину переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.
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