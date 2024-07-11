Из больниц России выписали 372 заразившихся ботулизмом

Фото: Салават Камалетдинов

В России произошло массовое отравление после употребления консервированных салатов с фасолью. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, всего за помощью обратились 413 человек из разных регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург и Татарстан.

По словам Кузнецова, 372 человека получили медицинскую помощь и выписаны по выздоровлению. Однако в стационарах все еще остается 31 взрослый пациент, из них 16 человек находятся в реанимации, а восемь пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.