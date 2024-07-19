Начальник полиции Мамадыша оспаривает свой арест

Фото: Максим Платонов

Сегодня Верховный суд Татарстана оценит законность ареста начальника полиции — замначальника отдела МВД по Мамадышскому району Ильнара Исхакова. В СИЗО его водворил Советский суд Казани в ранге обвиняемого в превышении полномочий и мошенничестве на 1,5 млн рублей, передает из суда журналист «Реального времени».



Предполагаемые преступления совершены еще в период работы Исхакова на аналогичной должности в Мензелинске, считают в СК.

По версии силовиков, в ноябре 2023-го года, оставшись в ранге и.о. начальника отдела полиции по Мензелинскому району, Исхаков подписал документы о приемке капремонта в здании отдела, закрыв глава на недоделки и недочеты со стороны подрядчика, позже оцененные в те самые 1,5 млн рублей.

Вину офицер не признает. Не согласен он и с мерой пресечения, избранной 12 июля этого года. О проверке обстоятельств того ремонта он знал с весны, в апреле давал показания по этому вопросу и за прошедшие с тех пор месяцы никаких попыток скрыться не предпринимал.