Ранее отправленный под домашний арест генерал Иван Попов обжаловал решение суда

Фото: Динар Фатыхов

Ранее отправленный под домашний арест экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов обжаловал решение суда. Жалоба от обвиняемого была зарегистрирована сегодня, сообщает РИА «Новости».

Решение о переводе Ивана Попова под домашний арест было вынесено 235-м гарнизонным судом 15 июля. Эта мера пресечения была определена до 11 октября.

Напомним, экс-командующий 58-й армией был арестован 21 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Уже в следующем месяце в Москве суд принял решение о заключении под стражу еще одного фигуранта уголовного дела, связанного с Иваном Поповым.