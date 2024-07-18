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Ранее отправленный под домашний арест генерал Иван Попов обжаловал решение суда

20:05, 18.07.2024
Ранее отправленный под домашний арест генерал Иван Попов обжаловал решение суда
Фото: Динар Фатыхов

Ранее отправленный под домашний арест экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов обжаловал решение суда. Жалоба от обвиняемого была зарегистрирована сегодня, сообщает РИА «Новости».

Решение о переводе Ивана Попова под домашний арест было вынесено 235-м гарнизонным судом 15 июля. Эта мера пресечения была определена до 11 октября.

Напомним, экс-командующий 58-й армией был арестован 21 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Уже в следующем месяце в Москве суд принял решение о заключении под стражу еще одного фигуранта уголовного дела, связанного с Иваном Поповым.

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