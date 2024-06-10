По делу генерала Попова о мошенничестве арестовали еще одного фигуранта

В Москве суд принял решение о заключении под стражу еще одного фигуранта уголовного дела, связанного с бывшим командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, гражданский обвиняемый отправлен в СИЗО на два месяца. Показания этого человека легли в основу дела, и ему предъявлено аналогичное обвинение в особо крупном мошенничестве. Фамилию второго фигуранта следствие не разглашает.

Напомним, 21 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Позже данный факт подтвердили в военном суде.