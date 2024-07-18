В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Татарстане появятся два образовательных кластера

Фото: Динар Фатыхов

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Татарстане появятся два образовательно-производственных кластера. Подписание соглашения с целью создания объектов было подписано вчера в Минобрнауки республики.

В 2025 году для участия в конкурсном отборе на развитие образовательно-производственных и образовательных кластеров среднего профессионального образования было направлено 22 заявки. Победителями стали Сармановский аграрный колледж и Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Проект «Профессионалитет» представляет собой эффективную модель софинансирования образовательных организаций и инвестиций в развитие кадрового потенциала региона. Это позволит адресно готовить кадры для предприятий, в сокращенные сроки обучать студентов с максимальной ориентированностью на практику.

В рамках федерального проекта в 2022 году открылся первый образовательно-производственный центр на базе Елабужского политехнического колледжа в отрасли «Машиностроение». На данный момент в республике функционирует уже 14 кластеров.

Два года назад стало известно, что в Татарстане появится кластер предприятий легкой промышленности. Он позволит системно подойти к развитию отрасли — от выращивания сырья до готовой продукции, и запустить легкую промышленность.