Рустам Минниханов обсудил с руководством ГК «Росатом» совместные инициативы в области аддитивных технологий
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством научно-технического блока ГК «Росатом». Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме правительства региона.
На встрече были подняты вопросы совместных инициатив республики и корпорации в области аддитивных технологий.
Последняя встреча Рустама Минниханова с представителями «Росатома» прошла 2 июля. Тогда участники встречи также обсуждали сотрудничество в области аддитивных технологий. По итогам встречи Рустам Минниханов получил приглашение посетить Центр аддитивных технологий ГК «Росатом» в Москве.
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