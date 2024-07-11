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Рустам Минниханов обсудил с руководством ГК «Росатом» совместные инициативы в области аддитивных технологий

11:47, 11.07.2024
Рустам Минниханов обсудил с руководством ГК «Росатом» совместные инициативы в области аддитивных технологий
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством научно-технического блока ГК «Росатом». Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме правительства региона.

На встрече были подняты вопросы совместных инициатив республики и корпорации в области аддитивных технологий.

Последняя встреча Рустама Минниханова с представителями «Росатома» прошла 2 июля. Тогда участники встречи также обсуждали сотрудничество в области аддитивных технологий. По итогам встречи Рустам Минниханов получил приглашение посетить Центр аддитивных технологий ГК «Росатом» в Москве.

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