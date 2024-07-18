Казанский суд не стал закрывать процесс по делу о прокурорской взятке и организации интим-услуг

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Уголовное дело бывшего начальника отдела прокуратуры Татарстана Алия Купова и его предполагаемых подельников будет рассматриваться в открытом режиме. Такое решение только что принял Вахитовский суд Казани, отклонив ходатайство защиты, сообщает с места журналист «Реального времени».



О переводе процесса в закрытый режим суд просил адвокат Константин Габелев, защищающий Евгению Покровскую, которая обвиняется в организации занятий проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних, передаче взятки, вмешательстве в деятельность следствия и покушении на мошенничество на 1,5 млн рублей.

Подсудимые и другие защитники позицию Габелева поддержали. Представитель прокуратуры РТ Марина Хайрова не возражала, указывая, что основания в деле есть.

На сегодняшнем заседании суд огласил два первых эпизода обвинения Купова — получение взятки айфоном и превышение должностных полномочий.

Процесс продолжится 26 июля.

Детали дела — в материале «Реального времени».