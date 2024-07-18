На железнодорожном вокзале Казань-1 в ближайшее время появится бизнес-зал

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшее время на железнодорожном вокзале Казань-1 начнет работу бизнес-зал, подобный тому, что уже есть в Казанском аэропорту. В этом зале будут предусмотрены зоны отдыха для детей и взрослых, а также буфет. Одновременно в нем смогут находиться до 25 человек. Об этом сообщил заместитель начальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов.

По словам Черемнова, на модернизацию железнодорожных вокзалов выделено 347 миллионов рублей, а на обновление пригородной инфраструктуры (платформ и терминала аэропорта) — 115 миллионов рублей. Работы уже начались и ведутся с прошлой недели, из-за чего пассажиры могут испытывать неудобства.

— В части высадки-посадки у пассажиров пригородного движения могут появиться временные неудобства, — добавил он.

ГЖД с АО «Содружество» работают над увеличением количества поездов, курсирующих по маршруту Казанского аэропорта. По предварительным подсчетам компаний, может появиться 96 пар поездов по заявке «Росконгресса». Однако пока точное количество неизвестно, это лишь приблизительные расчеты.

Также на время саммита БРИКС в Казани появятся шесть новых составов электропоездов П3Д. Как отметил Александр Черемнов, они «свеженькие», им меньше года и они подойдут для достойного проведения международного мероприятия.

Олег Исаков