В Татарстане будут судить мастера цеха за нарушение правил безопасности: 4-тонная плита упала на подчиненного

Фото: Ирина Плотникова

В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мастера цеха одного из предприятий города, сообщили в Следственном управлении Следкома России по Татарстану. Мастер обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 20 февраля 2024 года обвиняемый работал во временной зоне остывания отливок. Он не принял мер к ограждению и установке знаков безопасности на участке и дал указание рабочим на перемещение литейных форм с использованием грузоподъемных механизмов — не предусмотренным для этого способом.

В процессе перемещения рабочие установили между собранной формой и двумя грузами огнеупорные кирпичи, один из которых раскрошился. В результате четырехтонный груз упал с двухметровой высоты на проходившего мимо работника предприятия, который скончался на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, на территории АО «Набережночелнинский элеватор» погиб 36-летний рабочий: его ногу затянуло в технологическое оборудование. Прокурор района выехал на место происшествия, позже организовали проверку соблюдения требований охраны труда.