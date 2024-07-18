«Банк Казани» совместно с Right Line завершили тестирование моментального кешбэка при оплате с помощью СБП

В «Банке Казани» протестировали новый сервис моментального онлайн-кешбэка при оплате товаров и услуг через СБП. Тестирование показало работоспособность решения «СБП Коннект» при выполнении операций по выплате и возврату кешбэка с обеих сторон — как со стороны банка плательщика, так и со стороны банка получателя. Система «СБП Коннект» представлена разработчиком решений для финансового сектора Right Line.



По итогам теста подтверждено полное соответствие системы всем требованиям и стандартам национальной платежной системы. Она позволяет банкам реализовать разнообразные сценарии переводов, включая и моментальные операции с кешбэком. Когда сценарий будет введен в полноценную эксплуатацию, кешбэк при оплате через СБП будет зачисляться на счет плательщика сразу же после того, как проходит оплата, — больше не нужно будет ждать окончания регламентного срока.

Директор департамента платежных систем Right Line Михаил Зубакин объясняет:

— Кешбэк в СБП — это новый сервис, который дополнит сценарий C2B-платежей и повысит интерес пользователей к оплате через Систему быстрых платежей. Успешный запуск сценария кешбэка в банке «Банк Казани» в очередной раз подтверждает, что решение «СБП Коннект» соответствует технологическим требованиям НСПК и бизнес-требованиям банков, предлагающих клиентам современные платежные сервисы.

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