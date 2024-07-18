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Блокировки YouTube в России не ожидается

12:32, 18.07.2024
Блокировки YouTube в России не ожидается
Фото: Максим Платонов

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что блокировка видеохостинга YouTube в России в ближайшее время не планируется, сообщили ТАСС.

Ранее первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Александр Ющенко также отметил, что в данный момент дискуссии о блокировке YouTube не ведутся и никаких проблем в работе сервиса не наблюдается. Это заявление стало ответом на слухи о том, что проблемы со скоростью загрузки видео могут быть связаны с ограничениями Роскомнадзора. Ющенко подчеркнул, что Роскомнадзор не будет блокировать YouTube до тех пор, пока в России не появится альтернативная платформа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил, что власти не намерены ограничивать доступ к YouTube, сообщил РБК. По его словам, возникшие проблемы объясняются износом местного оборудования компании.

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