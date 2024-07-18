CNN: Нэнси Пелоси выразила Джо Байдену сомнения в его победе на выборах

Фото: Максим Платонов

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила американского президента Джо Байдена о том, что, по ее мнению, он не сможет победить на предстоящих выборах. Об этом сообщает RT со ссылкой на американские источники CNN.

В телефонном разговоре Пелоси сообщила Байдену, что опросы показывают: нынешний президент не сможет обойти своего предшественника Дональда Трампа на выборах и тем самым лишит Демократическую партию шансов на сохранение большинства в палате представителей.

Накануне стало известно, что комитет Демпартии США планирует утвердить Джо Байдена кандидатом в президенты до начала съезда. Отметим, что окончательное решение будет принято путем онлайн-голосования не раньше 1 августа.

Олег Исаков