«Отступление от гуманистических начал»: КС заявил, что эвтаназия животных допустима только в крайних случаях

Фото: Динар Фатыхов

Конституционный суд России подтвердил, что умерщвление безнадзорных животных допустимо только в исключительных случаях, когда они представляют реальную опасность для человека. Такое решение КС было принято по запросу Верховного суда Бурятии, рассматривающего дело о законности регионального закона о безнадзорных животных.

Зоозащитники оспаривали норму, позволяющую умерщвлять животных, оставшихся в приюте после 31 дня. По их мнению, это нарушает принцип гуманного обращения с животными.

КС, в свою очередь, подтвердил, что федеральное законодательство предусматривает гуманное обращение с животными, включая отлов, вакцинацию, чипирование и передачу в приюты или новым владельцам. Умерщвление допустимо только в крайних случаях, когда другие меры не могут обеспечить безопасность человека.

— Основаниями для таких мер не могут быть ни загруженность приютов, ни оптимизация бюджетных расходов, — подчеркнул КС.

По мнению суда, это означало бы «отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными».



Подчеркнем, что в России призвали ужесточить наказание за содержание и разведение диких и опасных животных без соответствующих условий, сертификации надзорных государственных органов, в жилых зонах, многоквартирных домах, частных владениях.



Анастасия Фартыгина