Потребление электроэнергии в России снова обновило максимум из-за жары

Фото: Максим Платонов

Потребление электроэнергии в России снова обновило максимум из-за жары. Соответствующие показатели были зафиксированы в Единой энергосистеме России.

Согласно сообщениям организации, сегодня в 14:00 мск потребление достигло 137 730 МВт. Предыдущий рекорд был установлен 5 июля, тогда потребление составило 137,224 ГВт, сообщает «Интерфакс». В прошлом году максимальный показатель потребления электроэнергии летом был зафиксирован 7 августа. Тогда он составил чуть более 134 ГВт.

Исторический максимум потребления электроэнергии в России был зафиксирован в конце прошлого года. Он достиг 168 765 МВт, что на 2 821 МВт выше предыдущего максимума.