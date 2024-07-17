После проверки прокуратуры в санатории в Набережных Челнах создали условия для отдыха людей с ОВЗ

После проверки прокуратуры в санатории в Набережных Челнах создали условия для отдыха людей с ОВЗ. Здесь появились номера, готовые к заселению людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ведомство проверило соблюдение законодательства о социальной защите инвалидов в санатории. Выяснилось, что на момент проверки на входной двери здания отсутствовала маркировка прозрачных полотен, а ремонт адаптированных жилых номеров для размещения инвалидов-колясочников не был завершен. Номера для них не были введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Прокуратура внесла представление в адрес исполняющего обязанности генерального директора ООО «Клиника-санаторий «Набережные Челны». Ведомство потребовало устранить нарушения. После вмешательства прокуратуры маркировка на входных дверях была размещена, номера для лиц с ограниченными возможностями подготовлены к заселению. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Вчера также стало известно, что прокуратура в Татарстане вернула государству водоем в Лениногорском районе Татарстана. На одном из участков Письмянского сельского поселения находился пруд, который питался за счет реки «Письмянка». Однако, согласно закону, водные объекты не могут находиться в частной собственности. В результате судебного разбирательства водоем был возвращен в собственность государства.