Прокуратура вернула государству водоем в Лениногорском районе Татарстана

Фото: Максим Платонов

Прокуратура вернула государству водоем в Лениногорском районе Татарстана. Установлено, что на одном из участков Письмянского сельского поселения имелся пруд, который был огорожен по всему периметру и принадлежал одному из жителей. Однако водоем питается за счет вод реки Письмянки, которая является собственностью государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В данном случае согласно законодательству водные объекты не могут находиться в частной собственности. В связи с этим надзорное ведомство подало иск в суд с требованием прекратить право собственности гражданина на земельный участок и обязать предоставить доступ к водному объекту.

Вследствие судебного разбирательства суд вернул земельный участок, на котором был расположен пруд, в собственность государства. Бывший владелец обязан демонтировать ограждения по периметру озера и снести все хозяйственные постройки.

В прошлом году казанский Комитет земельных и имущественных отношений потребовал от частной охранной организации освободить самовольно используемую муниципальную землю. Там была размещена платная автостоянка.