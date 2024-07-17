В Швейцарии возбудили 56 уголовных дел по подозрению в нарушении санкций против России

Фото: Динар Фатыхов

В Швейцарии возбудили 56 уголовных дел по подозрению в нарушении санкций против России. Решение вынесено по 41 случаю.

В результате расследования в 26 случаях производство было прекращено, а в 15 был наложен штраф за нарушение санкций, сообщает ТАСС.

Схожая ситуация произошла в конце июня, тогда немецких автодилеров заподозрили в поставках автомобилей в Россию. Так, в офисах компаний в немецком Гермерсхайме прошли обыски. Прокуратура Кайзерслаутерна подозревала дилеров в том, что они экспортировали большое количество дорогих автомобилей из Германии в Россию в обход эмбарго