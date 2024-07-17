Госдума одобрила законопроект о запрете смены имени и фамилии для преступников

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуму внесен законопроект, который может серьезно затруднить жизнь преступникам. Депутаты от партии «Новые люди» Георгий Арапов и Владислав Даванков предлагают запретить осужденным за тяжкие преступления изменять имя, фамилию и отчество, сообщает RT.

В законопроекте перечислены такие преступления, среди них:

половые преступления против несовершеннолетних;

убийство;

изнасилование;

побои;

истязание;

причинение тяжкого вреда здоровью.

Авторы законопроекта подчеркивают, что он направлен на повышение безопасности граждан.

— Осужденные преступники пытаются скрыть свою личность, что беспокоит жертв и членов их семей, создавая опасность для их безопасности, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Анастасия Фартыгина