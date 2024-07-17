Госдума одобрила законопроект о запрете смены имени и фамилии для преступников
В Госдуму внесен законопроект, который может серьезно затруднить жизнь преступникам. Депутаты от партии «Новые люди» Георгий Арапов и Владислав Даванков предлагают запретить осужденным за тяжкие преступления изменять имя, фамилию и отчество, сообщает RT.
В законопроекте перечислены такие преступления, среди них:
- половые преступления против несовершеннолетних;
- убийство;
- изнасилование;
- побои;
- истязание;
- причинение тяжкого вреда здоровью.
Авторы законопроекта подчеркивают, что он направлен на повышение безопасности граждан.
— Осужденные преступники пытаются скрыть свою личность, что беспокоит жертв и членов их семей, создавая опасность для их безопасности, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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