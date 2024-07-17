В Татарстане двум семьям участников СВО помогли починить кровлю домов

В Рыбно-Слободском районе Татарстана двум семьям участников СВО — Ларионовым и Галеевым — помогли восстановить кровли домов, которые пострадали после шторма в селе Русский Ошняк. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Илья Вольфсон.

По его словам, пожилые родители участников СВО не смогли решить проблему самостоятельно, поэтому на помощь вместе с исполкомом Рыбной Слободы пришли депутаты. Руководство района нашло опытных рабочих, а расходы по оплате материалов и труда на себя взяли Вольфсон вместе с одним из депутатов Госсовета Татарстана.

В обеих семьях сыновья ушли на СВО еще в первые дни мобилизации. По словам родителей, молодые люди регулярно приезжают в отпуск и не жалуются на условия.

— От всего сердца поблагодарил за воспитание достойных патриотов своей страны, а к руководству района обратился с просьбой держать вопросы семей участников СВО на особом контроле, — подчеркнул Вольфсон.

Елизавета Пуншева