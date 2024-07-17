Экс-главу департамента культуры Москвы задержали по делу о получении крупной взятки и мошенничестве

Фото: Ирина Плотникова

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-министра правительства Москвы, возглавлявшего департамент культуры, Александра Кибовского. Об этом сообщил РБК со ссылкой на свои источники, знакомые с материалами дела.

Александр Кибовский обвиняется в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере.

За получение взятки в крупном размере (статья 290 УК РФ, часть 6) ему грозит наказание в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности на срок до 15 лет или лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом, размер которого может достигать 70-кратной суммы взятки.

Если его признают виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере (статья 159 УК РФ, часть 4), ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

В столичном правительстве Кибовский работал с ноября 2010 года. Сначала он был руководителем городского департамента культурного наследия, а с 2015 года по сентябрь 2023 года возглавлял городской департамент культуры.

Сегодня Кировский районный суд Казани приговорил к 13 годам лишения свободы Николая Казаева, лидера организованной преступной группировки «Казаевские».

Олег Исаков